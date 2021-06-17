Após perder o pai para a Covid-19, lateral capitão tenta liderar o Friburguense rumo à elite do estado

O Friburguense conquistou três pontos importantes diante do Americano, na última quarta-feira, e assumiu a vice-liderança do Grupo A da Série A2 do Campeonato Carioca. Apenas atrás apenas do Artsul, o time mescla experiência de velhos conhecidos da torcida e a juventude de jogadores revelados na base do clube. Um deles, o lateral-direito Murillo, capitão da equipe, passou por um drama infelizmente comum no Brasil atual: perdeu o pai para a Covid-19.- Estou focado e concentrado no meu trabalho, pois tenho certeza que meu pai, lá de cima, está me abençoando e torcendo. Vai ser atípico não tê-lo aqui fisicamente para falar do jogo, mas fico com as nossas melhores lembranças e certo de que ele está olhando por mim e pela nossa família - entende Murillo.