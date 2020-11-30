Após perder invencibilidade em Anfield, Liverpool recebe o Ajax pela Liga dos Campeões

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Com o grupo totalmente em aberto, o Liverpool recebe o Ajax, nesta terça-feira (1), às 17h (horário de Brasília). Os Reds perderam a invencibilidade de 64 jogos em Anfield e esperam reencontrar o caminho da vitória para garantir a classificação.

O Liverpool lidera o Grupo D com nove pontos. Ajax e Atalanta estão empatados com sete, mas os holandeses levam vantagem no critério de desempate. Uma vitória dos Reds será suficiente para selar a classificação para as oitavas de final.- O Ajax é uma equipe muito boa e está muito bem na liga. Grandes resultados, liderança clara, muito talentosos, alguns jogadores voltando - esse tipo de coisas. Sim, espero um jogo acirrado. Três pontos seriam ótimos, absolutamente ótimos. Mas isso está obviamente sobre a mesa. É um jogo importante contra uma equipe muito boa e é assim que queremos abordá-lo - disse Jürgen Klopp.

Líder isolado do Campeonato Holandês com nove vitórias em 10 jogos, o Ajax chega para o duelo após uma vitória sobre o Midtjylland por 3 a 1 na Liga dos Campeões e uma goleada de 5 a 0 contra o Emmen, pela Eredivise.