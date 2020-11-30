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Após perder invencibilidade em Anfield, Liverpool recebe o Ajax pela Liga dos Campeões

Reds não perdiam em casa há 64 jogos antes de serem derrotados pela Atalanta. Grupo está em aberto, mas os ingleses lideram com dois pontos de vantagem...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 17:56
Crédito: AFP
Com o grupo totalmente em aberto, o Liverpool recebe o Ajax, nesta terça-feira (1), às 17h (horário de Brasília). Os Reds perderam a invencibilidade de 64 jogos em Anfield e esperam reencontrar o caminho da vitória para garantir a classificação.
O Liverpool lidera o Grupo D com nove pontos. Ajax e Atalanta estão empatados com sete, mas os holandeses levam vantagem no critério de desempate. Uma vitória dos Reds será suficiente para selar a classificação para as oitavas de final.- O Ajax é uma equipe muito boa e está muito bem na liga. Grandes resultados, liderança clara, muito talentosos, alguns jogadores voltando - esse tipo de coisas. Sim, espero um jogo acirrado. Três pontos seriam ótimos, absolutamente ótimos. Mas isso está obviamente sobre a mesa. É um jogo importante contra uma equipe muito boa e é assim que queremos abordá-lo - disse Jürgen Klopp.
Líder isolado do Campeonato Holandês com nove vitórias em 10 jogos, o Ajax chega para o duelo após uma vitória sobre o Midtjylland por 3 a 1 na Liga dos Campeões e uma goleada de 5 a 0 contra o Emmen, pela Eredivise.
- O Liverpool é o favorito, está na liderança da Premier League e é campeão. Mas estamos confiantes e iremos em frente. Estamos mais sintonizados uns com os outros, a forma de vários jogadores está crescendo e a equipe está se saindo melhor como resultado - disse Ten Hag.

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