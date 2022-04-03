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Após penta estadual, dirigentes do Grêmio prometem chegada de dois reforços durante a semana

Elkeson e Gabriel Teixeira devem ser anunciados pelo Tricolor para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 21:58

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:58

O Grêmio conquistou o penta consecutivo do Campeonato Gaúcho neste sábado (2), após a vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga, em sua arena. Após a conquista, que trouxe entusiasmo ao torcedor para o início da Série B no próximo sábado (9), ante a Ponte Preta, os dirigentes não esconderam que durante a semana pelo menos dois reforços devem ser confirmados oficialmente.
A expectativa é que esses reforços sejam Gabriel Teixeira, do Fluminense, e Elkeson, que vem do futebol chinês. Ambos os jogadores estão sendo muito cogitados para atuarem pelo clube. Caso cheguem, serão peças fundamentais para o esquema do técnico Roger Machado.
- Amanhã (domingo) vamos concluir duas negociações que estamos fazendo. A torcida pode ficar calma. Ganhamos o títulos, mas óbvio que não estamos satisfeitos, óbvios que queremos mais, óbvio que não podemos ficar na Série B. E para isso vamos reforçar com as peças pedidas - disse o vice de futebol, Denis Abrahão.
- Conduzimos um processo vitorioso até agora e vamos continuar. Esse momento não é para medíocres, mas sim para pessoas fortes. E nós vamos passar - disse o presidente gremista, Romildo Bolzan.
Em entrevista coletiva após a conquista do penta, o mandatário tricolor reiterou a necessidade de se buscar reforços, atendendo os pedidos de Roger Machado.
- O Roger identificou problemas. Conseguiu corrigir. A grande virtude que ele nos mostrou foi conseguir fazer isso, trabalhar isso, treinar isso. O Grêmio não é um time pronto. Estamos em formação, mas a perspectiva é ótima. Para mim, o que eu mais tira de positivo é a possibilidade de consolidarmos esse projeto.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: JogadoresdoTricolorcomemoramumdosgolsmarcadosnaconquistadoGauchão(Foto:LucasUebel/Grêmio

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