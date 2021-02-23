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futebol

Após pênalti perdido contra o Botafogo, Luciano diz: 'Tenho que pedir desculpas'

Caso o camisa 11 tivesse convertido a cobrança, o São Paulo precisaria de somente um empate na partida contra o Flamengo para se classificar para fase de grupos da Liberta...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 23:05

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 23:05
Crédito: Celso Pupo / Fotoarena / Agência Lancepress!
Após o apito final, Luciano lamentou a cobrança de pênalti que perdeu. Caso tivesse convertido a oportunidade, o São Paulo poderia ter empatado a partida, que terminou em 1 a 1 com o Botafogo nesta segunda-feira (22), no Nilton Santos, em confronto válido pela 37ª rodada.Confira a situação do São Paulo no Brasileirão após a derrota para o Botafogo!
O atacante comentou sobre o fato de ter feito um gol de pênalti na partida anterior, contra o Palmeiras, e não ter mantido o mesmo rendimento contra o Botafogo.
– Sentimento de muita tristeza. Eu treinei bem, no outro jogo bati bem (contra o Palmeiras) e hoje não tão bem e comprometeu o resultado. Acho que naquele momento eu não podia ter errado, porque a gente precisava muito do gol de empate – afirmou o atleta.
Luciano ainda deixou seu pedido de desculpas pelo erro:
– Tenho que pedir desculpas para os meus companheiros. Queria ganhar aqui hoje e como eu errei fico muito triste.Caso tivesse empatado a partida, o São Paulo precisaria de apenas um ponto contra o Flamengo, na última rodada do campeonato para garantir-se no G4 do Brasileirão. A partida acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h30, no Morumbi.
Com a derrota para o Botafogo, o Tricolor precisa vencer para não depender de um escorregão do Fluminense para ganhar a vaga direta para a Libertadores. Caso fique em quinto lugar, o São Paulo só se classificará diretamente para a competição caso seu rival, o Palmeiras, vença a Copa do Brasil.
Outro motivo que Luciano tem para lamentar com o pênalti perdido é que, se tivesse feito esse gol, ele se tornaria o artilheiro isolado da competição, com 18 gols. O atacante está empatado na artilharia com Marinho (Santos), Thiago Galhardo (Internacional) e Claudinho (Red Bull Bragantino).

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