Após pênalti perdido contra o Botafogo, Luciano diz: 'Tenho que pedir desculpas'

Crédito: Celso Pupo / Fotoarena / Agência Lancepress!

Após o apito final, Luciano lamentou a cobrança de pênalti que perdeu. Caso tivesse convertido a oportunidade, o São Paulo poderia ter empatado a partida, que terminou em 1 a 1 com o Botafogo nesta segunda-feira (22), no Nilton Santos, em confronto válido pela 37ª rodada.Confira a situação do São Paulo no Brasileirão após a derrota para o Botafogo!

O atacante comentou sobre o fato de ter feito um gol de pênalti na partida anterior, contra o Palmeiras, e não ter mantido o mesmo rendimento contra o Botafogo.

– Sentimento de muita tristeza. Eu treinei bem, no outro jogo bati bem (contra o Palmeiras) e hoje não tão bem e comprometeu o resultado. Acho que naquele momento eu não podia ter errado, porque a gente precisava muito do gol de empate – afirmou o atleta.

Luciano ainda deixou seu pedido de desculpas pelo erro:

– Tenho que pedir desculpas para os meus companheiros. Queria ganhar aqui hoje e como eu errei fico muito triste.Caso tivesse empatado a partida, o São Paulo precisaria de apenas um ponto contra o Flamengo, na última rodada do campeonato para garantir-se no G4 do Brasileirão. A partida acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h30, no Morumbi.

Com a derrota para o Botafogo, o Tricolor precisa vencer para não depender de um escorregão do Fluminense para ganhar a vaga direta para a Libertadores. Caso fique em quinto lugar, o São Paulo só se classificará diretamente para a competição caso seu rival, o Palmeiras, vença a Copa do Brasil.