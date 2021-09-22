Após pedir para deixar o Brasil de Pelotas, Denilson quer voltar a jogar ainda na temporada 2021

Crédito: Denilson está à procura de um novo clube para a sequência da temporada (Victor Lannes/Divulgação

O volante Denilson assinou nesta quarta-feira o pedido de demissão do Brasil de Pelotas. O ex-jogador de Arsenal e São Paulo listou que tomou essa decisão por causa dos "atrasos salariais, desorganização no clube, e também a invasão da torcida no CT do clube" que, segundo ele, chegou a "colocar o dedo" nos atletas. Com o fechamento da janela de transferências nesta sexta-feira, ele espera definir o seu futuro até lá.Atualmente, Denilson está ao lado da família na Paraíba mantendo a forma física. Ele vem trabalhando na academia que tem montada em casa para manter o ritmo em dia.

- Espero que apareça alguma situação logo para voltar a trabalhar e jogar novamente futebol. Minha prioridade é fora do país, mas se algo de bom aparecer aqui no Brasil por qual motivo não aceitar? O mais importante é fazer o que gosto e vida que segue - comentou Denilson. No Brasil de Pelotas, a passagem de Denilson foi curta. Ele chegou ao clube no fim de maio e se despediu após fazer oito jogos, somando 403 minutos em campo, na Série B do Brasileiro.

- Na realidade queria ter ficado até o final da temporada no Brasil de Pelotas. Mas não foi possível por causa de vários fatores. Avalio minha nota em campo como 9. Fisicamente não estava 100%, estava com algumas dificuldades por não estar com uma sequência grande de jogos. Mas consegui atuar e sai muito satisfeito com as minhas apresentações - disse.

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Por fim, o experiente volante completou explicando o motivo para tomar a decisão de deixar o clube depois de quase quatro meses.