Após pedido de torcedores para um contrato vitalício, Klopp brinca: 'Uma hora não vão querer me ver mais'

Com a conquista do Campeonato Inglês na última quinta-feira, além do título europeu na temporada passado, o alemão Jürgen Klopp entrou de vez para a lista de maiores treinadores da história do Liverpool. E depois de finalmente poder soltar o grito de campeão, entalado na garganta há 30 anos, torcedores dos Reds pediram para que Klopp assinasse um contrato vitalício.
O comandante, que renovou com o Liverpool antes do Mundial de Clubes do ano passado, tem contrato até 2024. Em entrevista à "Sky Sports", Klopp afirmou, em tom de brincadeira, que "uma hora os torcedores não irão querer vê-lo".
- Vai chegar uma altura em que eles não vão querer me ver mais. Mas ainda vamos ter boas memórias juntos. Não vou assinar um contrato vitalício, mas vou ficar por aqui uns tempos - disse Klopp.E MAIS:Rádio catalã diz que Arthur irá a Turim neste fim de semana fazer exames médicos para a JuventusKepa Arrizabalaga, goleiro do Chelsea, entra na mira do ValenciaNa luta por uma vaga na Champions, Leverkusen recebe o Mainz pela última rodada da BundesligaDortmund e Hoffenheim se enfrentam pela última rodada da Bundesliga E MAIS: