Após pedido de torcedores para um contrato vitalício, Klopp brinca: 'Uma hora não vão querer me ver mais'

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Com a conquista do Campeonato Inglês na última quinta-feira, além do título europeu na temporada passado, o alemão Jürgen Klopp entrou de vez para a lista de maiores treinadores da história do Liverpool. E depois de finalmente poder soltar o grito de campeão, entalado na garganta há 30 anos, torcedores dos Reds pediram para que Klopp assinasse um contrato vitalício.

O comandante, que renovou com o Liverpool antes do Mundial de Clubes do ano passado, tem contrato até 2024. Em entrevista à "Sky Sports", Klopp afirmou, em tom de brincadeira, que "uma hora os torcedores não irão querer vê-lo".