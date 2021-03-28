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futebol

Após passar dos cinquenta jogos no Al Hazem, Muralha projeta crescimento no futebol árabe

Meia brasileiro ex-Flamengo e Vasco vive um grande momento em sua carreira no clube do Al Hazem
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Publicado em 28 de Março de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 15:28
Crédito: Divulgação / Al Hazem
Destaque e principal jogador do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, passou dos cinquenta jogos com a camisa do clube recentemente. Motivado com esse número e com o bom momento que vive na carreira, o jogador projetou novos planos para os próximos anos no futebol local.
Veja a tabela das Eliminatórias- Passei dos cinquenta jogos com a camisa do Hazem recentemente e isso me deixar orgulhoso. Estar em um bom clube, brigando por conquistas importantes é sempre muito especial. Espero continuar melhorando meus números no futebol árabe e com a camisa do clube. Esse é meu objetivo - disse o jogador.
O jogador falou, ainda, sobre o desejo da equipe em terminar o ano com vitórias.
- Estamos brigando pelo título da Liga e isso é importante. Estamos no caminho certo para terminarmos o ano com essa conquista - falou Muralha.

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