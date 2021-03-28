Após passar dos cinquenta jogos no Al Hazem, Muralha projeta crescimento no futebol árabe

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Destaque e principal jogador do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, passou dos cinquenta jogos com a camisa do clube recentemente. Motivado com esse número e com o bom momento que vive na carreira, o jogador projetou novos planos para os próximos anos no futebol local.

Veja a tabela das Eliminatórias- Passei dos cinquenta jogos com a camisa do Hazem recentemente e isso me deixar orgulhoso. Estar em um bom clube, brigando por conquistas importantes é sempre muito especial. Espero continuar melhorando meus números no futebol árabe e com a camisa do clube. Esse é meu objetivo - disse o jogador.

O jogador falou, ainda, sobre o desejo da equipe em terminar o ano com vitórias.