Após passagens pelas bases do Botafogo e Flamengo, Lucas Morais se destaca no futebol finlandês

Crédito: Divulgação / IF Gnistan

Com passagens pelas categorias de base do Botafogo e Flamengo, o meia-atacante Lucas Morais vem se destacando no futebol finla ndês. Com um gol e uma assistência em três jogos, o jogador brasileiro se destacou na campanha que levou o IF Gnistan às quartas de final da Copa da Finlândia de 2021. Segundo Morais, a sua equipe apresentou um desempenho digno na véspera do início da disputa da segunda divisão nacional.

Veja a tabela do Inglês- O nosso objetivo na Copa era ir o mais longe possível, conseguimos fazer grandes jogos na fase de grupos e sair como primeiro da chave. Passamos das oitavas contra uma excelente equipe que é o EIF, vencendo na prorrogação. Nas quartas pegamos um dos melhores times da Finlândia no momento, se não for o melhor. Infelizmente não conseguimos passar de fase, mas aprendemos bastante nessa partida e creio que dessa derrota vamos levar muitas coisas boas para o resto da temporada que só está começando - disse Lucas Morais.

Lucas Morais atuou pelo Flamengo aos 14 anos e, na sequência, defendeu o Botafogo durante cinco anos -tendo atuado ao lado de atletas como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Gerson- antes de se profissionalizar no Tigres do Brasil, de Duque de Caxias. Após rápida passagem pelo futebol norueguês, o jogador de 26 anos chegou à Finlândia em agosto de 2020.

A equipe do jogador brasileiro terá pela frente uma sequência de jogos amistosos como preparação para o início da segunda divisão, em 18 de abril. Lucas Morais, por sua vez, se vê adaptado ao país europeu e projetou a disputa da competição nacional.

- Eu sempre me adaptei muito rápido a todas as coisas que acontecem na minha vida, aqui não foi diferente e o melhor foi que tinha uma comissão muito boa que me deu confiança para trabalhar. O clube é magnífico, as pessoas que nele trabalham dão todo o suporte necessário e no ano passado fizemos algo extraordinário conseguindo manter a equipe na Ykkonen - disse.