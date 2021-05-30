Após passagem por Israel, Allyson destaca momento positivo na carreira e foco em atuar no Brasil

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Titular da defesa do Bnei Yehuda e com uma passagem marcante em Israel, o zagueiro brasileiro Allyson encerrou sua passagem pelo país com números excelentes. Com mais de 150 jogos no futebol israelense, o atleta deixou sua marca por lá e comemorou bastante o feito.

+ Veja a tabela final da Champions League- O futebol israelense, para mim, significa muito. Pude crescer muito nestes últimos anos e aprendi bastante dentro e fora de campo. Foi um período especial em minha vida e que deixei as portas abertas. Sou muito feliz por ter construído uma história tão rica em Israel - disse.

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Allyson, que passou pelo Grêmio Barueri, falou sobre o objetivo principal agora: atuar em um Brasileirão.