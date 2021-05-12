Após passagem pelo São Caetano, Victor Luiz relembra experiência na Europa e projeta próximos passos

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O lateral Victor Luiz, de 24 anos, esteve recentemente defendendo as cores do São Caetano, quando conquistou o título do Paulistão A2 e disputou a Série D. Ele tem passagens por outras equipes do futebol brasileiro, como o Londrina.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A carreira do atleta também ficou marcada por uma experiência diferente, quando atuou no futebol Búlgaro, na temporada 2017/2018. O atleta defendeu o Septemvri Sofia e relembrou a oportunidade na Europa, além de projetar o que espera dos próximos passos.

- Foi uma experiência bem legal, aprendi e vi outra cultura, conheci um novo idioma. O futebol de lá envolvem mais força do que técnica muitas vezes. Foi uma grande chance de aprender e evoluir. Hoje isso agrega muito na minha busca por uma nova oportunidade e no que vivi após retornar pro país. Relembrar isso dá forças pra seguir trabalhando em busca de um novo momento na minha carreira - disse.

O atleta foi formado nas categorias de base do São Caetano e retornou ao clube em 2020, quando teve a chance de disputar a segundona do paulista e a Série D. O atleta valorizou a oportunidade.