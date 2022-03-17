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Após passagem pelo Juventude, volante Dawhan é anunciado como novo reforço do Gamba Osaka

Meio-campista foi revelado pelo Corinthians e chega ao futebol japonês focado em poder jogar no exterior e viver uma nova experiência na carreira ...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 18:13

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:13

O volante Dawhan é o mais novo reforço do Gamba Osaka para 2022. O volante que teve passagem recente pelo Juventude e atuou no Brasileirão pela equipe gaúcha, já tinha acertado o contrato com a equipe japonesa, mas por conta do visto de trabalho, foi obrigado a aguardar até que a situação se resolvesse.- Estou muito feliz por estar aqui no Gamba Osaka. Quero agradecer a todos. Estou realmente muito alegre. Entrei para a equipe e senti que a atmosfera de todos era muito boa. Espero ter uma boa temporada junto com os meus companheiros e poder ajudar o Gamba na busca pelos seus objetivos.
Com vínculo até dezembro de 2022, Dawhan vive a sua primeira experiência de jogar fora do Brasil. O meia revelou que era um desejo antigo e que está contente em finalmente poder realiza-lo, além de rasgar elogios para a liga japonesa, citando diversas qualidades do futebol asiático. - Quando surgiu a oportunidade de acertar com o Gamba, eu fiquei muito feliz. Era uma vontade que eu tinha, poder atuar fora do Brasil, e agora se torna realidade. As minhas primeiras impressões é que é um futebol muito tático, de muita velocidade, mas também tem muita qualidade técnica.
Crédito: Foto:Siteoficial/GambaOsaka

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