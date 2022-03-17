Após passagem pelo Juventude, volante Dawhan é anunciado como novo reforço do Gamba Osaka

O volante Dawhan é o mais novo reforço do Gamba Osaka para 2022. O volante que teve passagem recente pelo Juventude e atuou no Brasileirão pela equipe gaúcha, já tinha acertado o contrato com a equipe japonesa, mas por conta do visto de trabalho, foi obrigado a aguardar até que a situação se resolvesse.- Estou muito feliz por estar aqui no Gamba Osaka. Quero agradecer a todos. Estou realmente muito alegre. Entrei para a equipe e senti que a atmosfera de todos era muito boa. Espero ter uma boa temporada junto com os meus companheiros e poder ajudar o Gamba na busca pelos seus objetivos.