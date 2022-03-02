Após passagem pelo Futuro Kings em 2019, Pedro Neto, retorna ao clube e projeta busca por título

O atacante Pedro Neto, atleta de 26 anos, sofreu uma lesão assim que chegou ao clube, com isso não pode ser apresentado. Agora recuperado, o jogador concedeu entrevista após a apresentação no clube, ele falou sobre a sua chegada, lesão nos treinamentos, entre outros assuntos.'A lesão atrapalhou um pouco a minha sequência e confiança, mas tenho certeza que volto mais forte e com mais vontade ainda pra dar continuidade na minha trajetória no futebol', disse o jogador.

O atleta ainda deu detalhes sobre seu retorno ao clube equatoriano: 'Essa oportunidade, na verdade, saiu em 2019 onde tive uma boa passagem por aqui. Agora, poder retornar é muito gratificante, vim para ser campeão', contou o atacante.

Ao falar sobre sua reestreia no clube, Pedro Neto não escondeu sua ansiedade de voltar para o campo após a lesão, aproveitando o novo futuro em um novo time.​​'Por ter ficado 3 meses fora por lesão, a minha expectativa é muito grande pela estreia, principalmente, pelo fato da nossa equipe vir em uma crescente muito grande. Se Deus quiser, vamos continuar assim e conseguir nossos objetivos na competição', concluiu Pedro.