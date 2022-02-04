Após passagem pela Arábia Saudita, Muralha fala sobre crescimento no Oriente Médio

Após passagem no Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre seus ótimos números no Oriente Médio nos últimos anos. Em sua terceira temporada na Arábia Saudita, o jogador, que atuou na Coreia do Sul, já esteve em campo mais de 50 vezes. Segundo o jogador, foi um ótimo período no país.
- Passei três temporadas no futebol árabe e fiz mais de cinquenta jogos aqui. São ótimos números, sem dúvida, pois atuei com muita regularidade e intensidade nesse período. Isso foi consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos anos - disse o jogador.
O jogador falou também sobre o desejo de permanecer no futebol asiático por muitos anos.
- Minha ideia é permanecer no futebol asiático por muitos anos. Estou muito adaptado a região e feliz com meus números, e motivado para melhorá-los.