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futebol

Após passagem no Vizela, Marcelinho comemora bom momento na carreira

Atacante é esperança de gols do clube na temporada
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Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:17
Crédito: Divulgação/Vizela
O meia-atacante Marcelinho, que passou a última temporada no Vizela, comemorou a evolução que teve com a camisa do clube. Feliz com o crescimento, o jogador, com passagem pelo Londrina e Marítimo, clube que ainda tem contrato, falou sobre essa fase.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que aconteceu em minha passagem pelo Vizela. Agradeço ao clube pela confiança e, sem dúvida, pela história que construímos ao colocar a equipe novamente na primeira divisão do futebol português - disse.
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses e Fernandinho perto de renovação… Veja a movimentação dos brasileiros no mercado europeu
O jogador ainda destacou o desejo de permanecer no futebol europeu por muito tempo.
- Ainda tenho contrato com o Marítimo. Estou muito motivado para continuar crescendo e melhorando meu desempenho no futebol europeu.

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