Após passagem no Vizela, Marcelinho comemora bom momento na carreira

Crédito: Divulgação/Vizela

O meia-atacante Marcelinho, que passou a última temporada no Vizela, comemorou a evolução que teve com a camisa do clube. Feliz com o crescimento, o jogador, com passagem pelo Londrina e Marítimo, clube que ainda tem contrato, falou sobre essa fase.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que aconteceu em minha passagem pelo Vizela. Agradeço ao clube pela confiança e, sem dúvida, pela história que construímos ao colocar a equipe novamente na primeira divisão do futebol português - disse.

+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses e Fernandinho perto de renovação… Veja a movimentação dos brasileiros no mercado europeu

O jogador ainda destacou o desejo de permanecer no futebol europeu por muito tempo.