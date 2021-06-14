Após passagem no Vizela, Marcelinho comemora bom momento na carreira

O meia-atacante Marcelinho, que passou a última temporada no Vizela, comemorou a evolução que teve com a camisa do clube. Feliz com o crescimento, o jogador, com passagem pelo Londrina e Marítimo, clube que ainda tem contrato, falou sobre essa fase.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que aconteceu em minha passagem pelo Vizela. Agradeço ao clube pela confiança e, sem dúvida, pela história que construímos ao colocar a equipe novamente na primeira divisão do futebol português - disse.
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O jogador ainda destacou o desejo de permanecer no futebol europeu por muito tempo.
- Ainda tenho contrato com o Marítimo. Estou muito motivado para continuar crescendo e melhorando meu desempenho no futebol europeu.