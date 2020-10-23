Após passagem no futebol europeu, atacante quer acesso com Vila Nova

Crédito: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude

O Vila Nova confirmou em suas redes sociais o retorno do atacante Philippe Costa após dois anos longe de casa.

O jogador que estava no FC Sion, da Suíça, já chegou, assinou contrato e disputou a última partida da equipe colorada pelo Brasileiro de Aspirantes Sub-23. O atleta chegou livre, mas o time suíço ainda detém parte de seus direitos econômicos. Phillipe falou um pouco sobre a sua experiência na Europa.- Foi uma experiência muito boa. Pude ver uma nova cultura. O futebol europeu tem uma dinâmica diferente do nosso futebol brasileiro. Lá é tudo muito intenso. Isso é foi muito importante pra mim poder crescer como profissional - afirmou o jovem jogador.

Natural de Goiânia, o atacante despertou interesse do Vila Nova ainda em 2015, quando o jogador atuava no Campinas e foi vice-campeão da Copa Goiás Sub-15, com a antiga equipe. Após isso, ele acumulou artilharias na equipe colorada, tendo feito a incrível marca de 38 gols no ano em 2016, já pela categoria Sub-17.

Foram nove jogos com a camisa colorada antes de embarcar para a Europa. Na Suíça, o atacante transitou entre o time principal e a equipe Sub-21. Foram sete jogos e um gol marcado na principal liga nacional. O jovem atacante falou que espera o acesso com o Vila, que está na Série C do Brasileiro.

- Espero desempenhar um bom futebol e poder ajudar sempre os meus companheiros. Fiz a minha estreia nos aspirantes, me senti muito bem. Espero também poder atuar no time de cima e buscar colocar o Vila na segunda divisão - finalizou.