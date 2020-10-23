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Após passagem no futebol europeu, atacante quer acesso com Vila Nova

Atacante Philippe Costa, que estava no Sion, da Suíça, já fez sua estreia, pelo Brasileiro de Aspirantes, diante do Juventude e espera acesso com o clube goiano 
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 19:08

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:08

Crédito: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude
O Vila Nova confirmou em suas redes sociais o retorno do atacante Philippe Costa após dois anos longe de casa.
O jogador que estava no FC Sion, da Suíça, já chegou, assinou contrato e disputou a última partida da equipe colorada pelo Brasileiro de Aspirantes Sub-23. O atleta chegou livre, mas o time suíço ainda detém parte de seus direitos econômicos. Phillipe falou um pouco sobre a sua experiência na Europa.- Foi uma experiência muito boa. Pude ver uma nova cultura. O futebol europeu tem uma dinâmica diferente do nosso futebol brasileiro. Lá é tudo muito intenso. Isso é foi muito importante pra mim poder crescer como profissional - afirmou o jovem jogador.
Natural de Goiânia, o atacante despertou interesse do Vila Nova ainda em 2015, quando o jogador atuava no Campinas e foi vice-campeão da Copa Goiás Sub-15, com a antiga equipe. Após isso, ele acumulou artilharias na equipe colorada, tendo feito a incrível marca de 38 gols no ano em 2016, já pela categoria Sub-17.
Foram nove jogos com a camisa colorada antes de embarcar para a Europa. Na Suíça, o atacante transitou entre o time principal e a equipe Sub-21. Foram sete jogos e um gol marcado na principal liga nacional. O jovem atacante falou que espera o acesso com o Vila, que está na Série C do Brasileiro.
- Espero desempenhar um bom futebol e poder ajudar sempre os meus companheiros. Fiz a minha estreia nos aspirantes, me senti muito bem. Espero também poder atuar no time de cima e buscar colocar o Vila na segunda divisão - finalizou.
O jogador que foi regularizado na última quarta-feira (21), já estreou pelo Vila Nova diante do Juventude, na equipe Sub-23 que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Além da competição nacional, o jogador também pode atuar no Tigrão na disputa da Série C.

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