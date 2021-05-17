Após passagem na Ferroviária, Xandão quer definir seu futuro

Crédito: Divulgação / Ferroviária

Titular e um dos principais nomes da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, destacou a boa passagem que teve pelo clube paulista em 2021. Segundo o jogador, esses últimos meses foram muito positivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo desde que iniciou o ano. Foi um semestre muito positivo. Trabalhei muito para atuar em alto nível e em um campeonato difícil como o Paulistão. Quero manter essa intensidade no segundo semestre - disse.

Ainda para o jogador, a meta, agora, é definir o futuro para 2021.