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futebol

Após passagem na Arábia, Edson Cariús espera ter bom ano em 2021

Atacante está atualmente no Fortaleza e procura um novo clube para a próxima temporada após deixar recentemente o Al Jabalain
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 17:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:31

Crédito: Edson segue na procura de um novo clube para 2021 (Divulgação/Al Jabalain
Com a temporada de 2021 começando em breve, o atacante Edson Cariús, que há pouco tempo deixou o Al Jabalain, da Arábia Saudita, vive a expectativa de acertar com um novo clube. O atleta que tem contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano, tem recebido diversas propostas de clubes brasileiros e deve se transferir antes do término do seu contrato com o Leão.- Espero uma temporada de muito sucesso. Que 2021 possa ser de muitas conquistas. Estou analisando algumas propostas que têm surgido. O meu empresário Endrigo Thyciano tem sido procurado, isso é bom. Espero nos próximos dias definir o meu futuro - disse o atacante.Edson Cariús foi contratado pelo Al Jabalain em setembro de 2020. Porém, antes de sair do Brasil o jogador e toda a sua família testaram positivo para o Covid-19. Tudo isso atrapalhou a chegada do atacante na Arábia e a sua estreia aconteceu apenas em novembro. No Al Jabalain, Edson atuou em 13 jogos e marcou dois gols. O atacante comentou sobre essa experiencia no exterior e avalia positivamente sua passagem pela Árabia.- Foi uma experiência incrível poder jogar fora do Brasil. Pude conhecer uma cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil. Tudo isso é algo que irei levar comigo pra sempre. Foi muito bom ter vivenciado essa experiência na Arábia Saudita. Profissionalmente aprendi bastante, pude fazer gols mesmo sem ter tantas oportunidades, isso é importante - completou.
O fisioterapeuta do clube árabe, Ciro Renato, também era brasileiro e ajudou Edson durante a sua passagem no clube, o colocando no ritmo dos outros atletas após ser infectado por Covid-19.- Após esse período de 3 meses que o Edson esteve aqui na Arábia, mesmo com a pouca presença nos jogos, fizemos um trabalho direcionado para que ele não ficasse abaixo dos outros atletas. E com trabalho diferenciado podemos manter a condição física dele em um nível de condição tanto das habilidades físicas, como, força, velocidade, impulsão, resistência muscular, agilidade, flexibilidade e habilidades funcionais, como, equilíbrio, controle motor, força específica de membros inferiores e o principal, a sua condição cardiorrespiratória em condições de chegar em qualquer equipe do mundo em plenas condições de jogar. Hoje o atleta Edson se encontra entre 80% e 90% de sua condição física funcional

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