Após passagem na Arábia, Edson Cariús espera ter bom ano em 2021

Com a temporada de 2021 começando em breve, o atacante Edson Cariús, que há pouco tempo deixou o Al Jabalain, da Arábia Saudita, vive a expectativa de acertar com um novo clube. O atleta que tem contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano, tem recebido diversas propostas de clubes brasileiros e deve se transferir antes do término do seu contrato com o Leão.- Espero uma temporada de muito sucesso. Que 2021 possa ser de muitas conquistas. Estou analisando algumas propostas que têm surgido. O meu empresário Endrigo Thyciano tem sido procurado, isso é bom. Espero nos próximos dias definir o meu futuro - disse o atacante.Edson Cariús foi contratado pelo Al Jabalain em setembro de 2020. Porém, antes de sair do Brasil o jogador e toda a sua família testaram positivo para o Covid-19. Tudo isso atrapalhou a chegada do atacante na Arábia e a sua estreia aconteceu apenas em novembro. No Al Jabalain, Edson atuou em 13 jogos e marcou dois gols. O atacante comentou sobre essa experiencia no exterior e avalia positivamente sua passagem pela Árabia.- Foi uma experiência incrível poder jogar fora do Brasil. Pude conhecer uma cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil. Tudo isso é algo que irei levar comigo pra sempre. Foi muito bom ter vivenciado essa experiência na Arábia Saudita. Profissionalmente aprendi bastante, pude fazer gols mesmo sem ter tantas oportunidades, isso é importante - completou.