Após participação em gol no Gre-Nal, Léo Pereira valoriza momento e fala em foco para duelo decisivo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio saiu na frente na briga pelo título estadual, contra o grande rival Inter. A vitória por 2 a 1, na casa do rival, deixou a equipe com vantagem para o jogo de volta na Arena.

+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos

Entre os jovens que ganharam oportunidades em 2021 está o atacante Léo Pereira, que vem aproveitando as chances e conquistando seu espaço no Tricolor. O atacante deu assistência para Ricardinho marcar o gol da vitória. Léo valorizou a chance de ajudar a equipe no Gre-Nal.

'É uma sensação de alegria, felicidade de conseguir ter essa oportunidade de entrar nessa partida. Eu espero mostrar cada vez mais minha capacidade e estou feliz demais de estar participando dessa equipe, estou feliz demais estar numa grande final com o Grêmio. Agora é focar para a volta da decisão' disse.

O atleta também já ajudou a equipe na temporada marcando três gols, como por exemplo, quando balançou as redes na vitória diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. Léo falou sobre a preparação da equipe pro jogo de volta e o foco na busca pela conquista do Gauchão.