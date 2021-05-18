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futebol

Após participação em gol no Gre-Nal, Léo Pereira valoriza momento e fala em foco para duelo decisivo

Atacante deu assistência para o segundo gol, que decretou a vitória Tricolor no jogo de ida da final estadual
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Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:37
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio saiu na frente na briga pelo título estadual, contra o grande rival Inter. A vitória por 2 a 1, na casa do rival, deixou a equipe com vantagem para o jogo de volta na Arena.
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Entre os jovens que ganharam oportunidades em 2021 está o atacante Léo Pereira, que vem aproveitando as chances e conquistando seu espaço no Tricolor. O atacante deu assistência para Ricardinho marcar o gol da vitória. Léo valorizou a chance de ajudar a equipe no Gre-Nal.
'É uma sensação de alegria, felicidade de conseguir ter essa oportunidade de entrar nessa partida. Eu espero mostrar cada vez mais minha capacidade e estou feliz demais de estar participando dessa equipe, estou feliz demais estar numa grande final com o Grêmio. Agora é focar para a volta da decisão' disse.
O atleta também já ajudou a equipe na temporada marcando três gols, como por exemplo, quando balançou as redes na vitória diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. Léo falou sobre a preparação da equipe pro jogo de volta e o foco na busca pela conquista do Gauchão.
'A equipe está bastante focada, treinando firme, se dedicando nos treinos. A gente está procurando melhorar cada vez mais, em cada detalhe, para melhorar tudo o que a gente puder. Vai ser um grande jogo, vamos dar o nosso melhor, para tentarmos conquistar essa taça que o Grêmio merece', finalizou.

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