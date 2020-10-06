Após ótima temporada, Diego Miranda renova com equipe árabe

Um dos destaques do Al Jabalain na última edição da Divisão 1 árabe, o meia Diego Miranda renovou o seu contrato com o clube até o final de Junho de 2021. Autor de 10 assistências e cinco gols em seu primeiro ano na equipe, o jogador comemorou o prosseguimento na equipe e demonstrou otimismo para a próxima temporada.- Essa renovação é um reconhecimento ao meu desempenho. Esforcei-me ao máximo para ajudar o Al Jabalain a conseguir o seu objetivo na competição e por pouco não o alcançamos. Tenho certeza de que na próxima liga estaremos mais maduros e seremos um candidato fortíssimo ao acesso - declarou Diego.
Uma das razões para o otimismo de Diego é o fato de sua equipe ter encerrado o campeonato em alta. O Al Jabalain derrotou seus quatro últimos adversários e assegurou a sétima posição na Divisão 1. Diego fez um balanço positivo da campanha de seu time.
- Tivemos o quinto melhor ataque e a quinta defesa menos vazada entre os 20 participantes. Isso evidencia o nosso equilíbrio. Creio que se tivéssemos empatado um número menor de partidas, certamente alcançaríamos o top 4 e conseguiríamos o acesso - definiu o jogador.