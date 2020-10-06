Após ótima temporada, Diego Miranda renova com equipe árabe

Um dos destaques do Al Jabalain na última edição da Divisão 1 árabe, o meia Diego Miranda renovou o seu contrato com o clube até o final de Junho de 2021. Autor de 10 assistências e cinco gols em seu primeiro ano na equipe, o jogador comemorou o prosseguimento na equipe e demonstrou otimismo para a próxima temporada.- Essa renovação é um reconhecimento ao meu desempenho. Esforcei-me ao máximo para ajudar o Al Jabalain a conseguir o seu objetivo na competição e por pouco não o alcançamos. Tenho certeza de que na próxima liga estaremos mais maduros e seremos um candidato fortíssimo ao acesso - declarou Diego.