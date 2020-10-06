Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após ótima temporada, Diego Miranda renova com equipe árabe

Jogador agradeceu o reconhecimento do clube e garantiu
mais empenho na próxima temporada pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 20:01

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:01

Crédito: Time de Diego Miranda terminou a temporada em alta (Divulgação
Um dos destaques do Al Jabalain na última edição da Divisão 1 árabe, o meia Diego Miranda renovou o seu contrato com o clube até o final de Junho de 2021. Autor de 10 assistências e cinco gols em seu primeiro ano na equipe, o jogador comemorou o prosseguimento na equipe e demonstrou otimismo para a próxima temporada.- Essa renovação é um reconhecimento ao meu desempenho. Esforcei-me ao máximo para ajudar o Al Jabalain a conseguir o seu objetivo na competição e por pouco não o alcançamos. Tenho certeza de que na próxima liga estaremos mais maduros e seremos um candidato fortíssimo ao acesso - declarou Diego.
Uma das razões para o otimismo de Diego é o fato de sua equipe ter encerrado o campeonato em alta. O Al Jabalain derrotou seus quatro últimos adversários e assegurou a sétima posição na Divisão 1. Diego fez um balanço positivo da campanha de seu time.
- Tivemos o quinto melhor ataque e a quinta defesa menos vazada entre os 20 participantes. Isso evidencia o nosso equilíbrio. Creio que se tivéssemos empatado um número menor de partidas, certamente alcançaríamos o top 4 e conseguiríamos o acesso - definiu o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados