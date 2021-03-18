Após ótima fase de grupos do Moreirense, Luan Dias pensa no acesso para a elite portuguesa

Crédito: Divulgação / Montalegre

Formado nas categorias de base do Flamengo e com passagens por Bangu, Limianos-POR, Luan Dias, atualmente está no Montalegre, time da terceira divisão de Portugal que esta em busca do acesso na liga nacional. O jogador comentou sobre seu atual momento na equipe, sua expectativa para a próxima fase, entre outros assuntos.

Veja a tabela do PortuguêsA equipe do Montalegre se classificou para os playoffs da competição quando garantiu a primeira colocação no grupo, o atleta do Montalegre comentou sobre esse primeiro passo.

- É uma sensação de primeiro objetivo concluído, agora temos quetrabalhar muito e continuar focados para que possamos conquistaro acesso - falou Luan Dias.

Desde a sua chegada no clube, Luan se caracterizou por ser um atleta completo, atou em diversas posições, assumiu responsabilidades dentro e fora de campo, além de ajudar seus companheiros em momentos de pressão. Quando questionado sobre o peso do atual momento no clube, a alta expectativa vivida e a euforia dos adeptos, ele se mostrou tranquilo e focado.

- É um bom momento que estamos vivendo e vamos aproveita-lo da melhor maneira possível. É natural que haja euforia, mas não podemos perder o foco principal, conquistar o acesso - disse o jogador do Montalegre.

O Montalegre já esta classificado para a próxima fase e vai apenascumprir tabela nesta fase de grupos. Luan Dias também avaliou o seu atual momento no clube.