Após ótima atuação, Raphinha valoriza vitória do Leeds

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

Contando com mais uma grande exibição do meia-atacante Raphinha, o Leeds United venceu o Newcastle, na última terça-feira, por 2 a 1, fora de casa, pela 20ª rodada da Premier League. Com um belo gol, uma assistência e uma bola na trave, o camisa 18 foi o grande destaque do duelo, que foi fundamental para a equipe melhorar a pontuação na tabela de classificação e também encerrar uma sequência de três derrotas seguidas, sendo duas pelo Campeonato Inglês.Logo aos 17 minutos de jogo, Raphinha abriu o placar com um belo chute no canto direito do goleiro, após assistência de Rodrigo. Ainda antes do intervalo, ele quase marcou o segundo, em finalização que acertou a trave. Na segunda etapa, Miguel Almirón empatou o jogo, mas na sequência o brasileiro deu linda assistência para Jack Harison recolocar os visitantes em vantagem e sacramentar o triunfo, que levou a equipe para a 12ª colocação do Campeonato Inglês, com 26 pontos.

Após a partida, Raphinha, que agora soma três bolas na rede e mais três passes decisivos em 15 partidas com a camisa do Leeds, comemorou o resultado positivo e mais uma excelente atuação.

- Estávamos precisando muito dessa vitória. Foi sofrido, afinal de contas, enfrentamos uma grande equipe, mas, de maneira geral, nos portamos muito bem durante os 90 minutos e conseguimos nosso objetivo, que era voltar pra casa com os três pontos. Fico muito feliz por ter conseguido ajudar com um gol, uma assistência e uma boa atuação - afirmou.