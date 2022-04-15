Após o São Paulo ter departamento médico zerado, Rogério Ceni fala sobre Walce

Pela primeira vez nesta temporada, o São Paulo conseguiu zerar seu departamento médico, após as recuperações de Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e do zagueiro Walce, que enfrentava lesão desde janeiro de 2020. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosSara e Nestor estiveram em campo na vitória do Tricolor paulista por 2 a 0, contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana. Walce, que não joga há mais de dois anos, está focado em atividades para recuperar seu físico. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e já passou por três cirurgias.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosDurante a coletiva de imprensa após o jogo da última quinta-feira (14), Rogério Ceni falou sobre um possível retorno do zagueiro. Devido à gravidade das lesões, o treinador afirmou que ainda não há como determinar o momento exato que o jogador voltará a atuar em jogos.

- Desde que eu cheguei aqui eu passo todos os dias pela fisioterapia e o cumprimento todos os dias. Sei do potencial dele, mas também sei da gravidade das lesões que ele sofreu. Não há um tempo previsto. O Walce é uma situação onde temos que ter muito cuidado, muita calma, não há uma previsão exata. Ele pode evoluir como pode estacionar. Não pode ter pressa, são três cirurgias de joelho, mas é um bom menino. Sempre está lá com a gente, começou a fazer trabalhos de apoio, com o grupo, fazendo trabalhos individuais - explicou Ceni.O treinador afirmou que deve manter seu rodízio de jogadores para as próximas partidas, visto que o São Paulo se prepara para uma complicada sequência de jogos nos próximos dias, tudo isso a fim de evitar lesões entre os atletas.– São jogos pesados, e entre tantos times na Copa do Brasil pegamos um time competitivo. Flamengo no Rio dispensa comentários, o próprio Red Bull Bragantino na sua casa também. Temos três jogos difíceis e vamos ter que ver quem vamos utilizar - destacou.O São Paulo volta a campo no próximo domingo (17), contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro.