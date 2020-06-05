Após nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direita

Após suspeitas de lesão terem sido levantadas a respeito de Messi, por não treinar com o grupo na última quarta-feira, o clube informou que o argentino está com uma pequena contratura no quadríceps da perna direita. Restando apenas oito dias para o confronto contra o Mallorca, o camisa 10 não treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira novamente.
O Barcelona havia informado que o craque estava treinando apenas na academia por uma questão de prevenção depois de mais de dois meses com trabalhos limitados dentro de casa. A comissão técnica tem feito um trabalho específico com o atacante para evitar riscos de lesões e que nos próximos dias está previsto a volta do argentino as sessões coletivas com os companheiros.
Além de Messi, o clube também publicou que Ansu Fati ficou restrito aos trabalhos dentro da academia para realizar treino específico. Com isso, diversos jovens jogadores foram convocados pelo técnico Quique Setién para completar o grupo no treinamento.E MAIS:Após apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichadosSporting fica na frente do placar duas vezes, mas cede empate ao Vitória de Guimarães na volta do PortuguêsJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas E MAIS: