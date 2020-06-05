Após nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direita

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Após suspeitas de lesão terem sido levantadas a respeito de Messi, por não treinar com o grupo na última quarta-feira, o clube informou que o argentino está com uma pequena contratura no quadríceps da perna direita. Restando apenas oito dias para o confronto contra o Mallorca, o camisa 10 não treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira novamente.

O Barcelona havia informado que o craque estava treinando apenas na academia por uma questão de prevenção depois de mais de dois meses com trabalhos limitados dentro de casa. A comissão técnica tem feito um trabalho específico com o atacante para evitar riscos de lesões e que nos próximos dias está previsto a volta do argentino as sessões coletivas com os companheiros.