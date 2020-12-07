Após nova assistência, Gilberto é elogiado por Jorge Jesus: 'Foi o melhor em campo'

Autor da assistência para o primeiro gol do Benfica na vitória de ontem, por 2 a 1, sobre o Passos Ferreira, pelo Campeonato Português, o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, teve sua atuação e evolução bastante elogiadas pelo técnico Jorge Jesus.
- Tivemos outros jogadores que voltaram a fazer um grande jogo, como no caso do Gil. Ele fez três assistência de gol para a equipe, já no último jogo deu uma boa indicação e hoje voltou a dar outra boa indicação. Para mim, foi o melhor jogador do Benfica hoje - disse o treinador em entrevista após a partida.
Contratado em agosto junto ao Fluminense, Gilberto completou seu jogo de número 11 com a camisa do Benfica. A partida de ontem contra o Passos Ferreira foi a 8ª consecutiva dele como titular de Jorge Jesus.