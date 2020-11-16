Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após notícias sobre renovação, Ramos decide não aparecer em coletiva de imprensa da Espanha
futebol

Após notícias sobre renovação, Ramos decide não aparecer em coletiva de imprensa da Espanha

Federação Espanhola de Futebol comunicou a Uefa que Rodri irá conversar com a imprensa no lugar do zagueiro. Florentino Pérez também não deve se pronunciar nesta segunda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 08:58

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 08:58

Crédito: Coletiva com Sergio Ramos estava prevista para esta segunda-feira (GABRIEL BOUYS / AFP
A Federação Espanhola de Futebol comunicou a Uefa que Sergio Ramos não irá comparecer na entrevista coletiva desta segunda-feira. O defensor decidiu pela mudança por conta das notícias sobre a dificuldade de sua renovação contratual com o Real Madrid e o recente interesse do Paris Saint-Germain em sua aquisição.Assim como Ramos, as informações da imprensa espanhola apontam que Florentino Pérez, presidente merengue, também não deve dar nenhuma declaração aos meios de comunicação, como estava previsto. Ambas as partes vivem um momento crítico no que se refere a renovação contratual do veterano de 34 anos que encerra seu vínculo ao final da temporada.
O zagueiro quer que o Real Madrid ofereça dois anos de contrato com as mesmas bases atuais, mas o clube alega problemas financeiros. Enquanto isso, o PSG está disposto a oferecer em janeiro três anos de vínculo, além de aumentar o salário do espanhol. Com a indefinição, Rodri foi escolhido o substituto na coletiva de véspera do jogo contra a Alemanha pela Liga das Nações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados