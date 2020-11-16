Após notícias sobre renovação, Ramos decide não aparecer em coletiva de imprensa da Espanha

A Federação Espanhola de Futebol comunicou a Uefa que Sergio Ramos não irá comparecer na entrevista coletiva desta segunda-feira. O defensor decidiu pela mudança por conta das notícias sobre a dificuldade de sua renovação contratual com o Real Madrid e o recente interesse do Paris Saint-Germain em sua aquisição.Assim como Ramos, as informações da imprensa espanhola apontam que Florentino Pérez, presidente merengue, também não deve dar nenhuma declaração aos meios de comunicação, como estava previsto. Ambas as partes vivem um momento crítico no que se refere a renovação contratual do veterano de 34 anos que encerra seu vínculo ao final da temporada.