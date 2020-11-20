Após nono gol na J-League, Leandro mira retorno da Liga dos Campeões da Ásia pelo FC Tokyo

Crédito: Divulgação/FC Tokyo

A boa fase de Leandro no Japão tem se mantido em alta desde o início da temporada. E mesmo com a parada por conta da pandemia, no retorno o atacante segue com bons números. Na última quarta-feira, anotou um dos gols no empate em 2 a 2 do FC Tokyo com o Vegalta Sendai, pela J-League. Agora, são 31 partidas em 2020, com 12 tentos e sete assistências.

- Fico muito contente pelo meu momento. Trabalho muito no dia a dia para isso e poder colher esses frutos me deixar ainda mais motivado. Já são quase quatro anos no Japão, em um futebol que só cresce a cada ano, com grande investimento, jogadores de nível mundial e muita estrutura – afirmou Leandro.

Após essa última partida, o FC Tokyo só voltará a atuar pela competição local no dia 12 de dezembro. Nesta quinta-feira, a delegação seguiu para o Catar, onde seguirá com a disputa a Champions League da Ásia. A última partida por essa competição aconteceu no dia 18 de fevereiro. Foram três compromissos, com duas vitórias e um empate. Leandro fez um gol e deu uma assistência.

- A Champions, assim como acontece na Europa, é muito forte aqui. Igual a Libertadores no Brasil. Todos querem disputar e, naturalmente, querem ganhar também. Por conta dos protocolos ela demorou um pouco mais para ser retomada aqui, mas agora vai acontecer e estamos ansiosos por essa retomada. Estamos preparados para fazer uma grande competição – analisou.

Na próxima terça-feira, o FC Tokyo enfrenta o Shanghai Shenhua, da China. Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Perth Glory, da Austrália, estão no grupo.