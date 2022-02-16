Após negócio com Willyan Rocha esfriar, São Paulo muda o foco e busca primeiro volante no mercado

Após quase acertar com Willyan Rocha, do Portimonense-POR, o São Paulo viu as conversas com o defensor se estagnarem e agora procura outros jogadores no mercado da bola. A prioridade, segundo o diretor Carlos Belmonte, é um primeiro volante. + Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

O desejo de Rogério Ceni, técnico do clube do Morumbi, é ter um jogador substituto com as mesmas características que Luan, mais marcador e que está se recuperando de uma lesão. O camisa oito não entra em campo desde outubro do ano passado.

– Estamos procurando um volante, um primeiro volante. É outra posição que temos só o Luan. Estamos olhando, é a prioridade. Sobre zagueiro, o Diego tem se comportado bem, segundo o Ceni. Temos Miranda, Arboleda, Léo, Walce, que deve voltar – disse Belmonte, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.No entanto, a busca não deve ser fácil. O São Paulo encontra dificuldades financeiras e procurará por oportunidades de mercado, seja com jogadores em fim de contrato ou até mesmo disponíveis no mercado. Não há muito dinheiro em caixa para contratações.

O São Paulo tem apenas até o dia 25 de fevereiro para inscrever novos nomes na lista de jogadores para a disputa do Paulistão. Depois disso, o clube ainda poderá realizar quatro trocas na lista para a fase mata-mata.