Após negociação frustrada com o Santos, Luan tem acerto com o Goiás

Depois de ficar perto de ser confirmado como reforço do Santos para a temporada 2022, tendo a transação sido frustrada por desentendimento em termos financeiros, parece que a chance do atacante Luan retornar ao futebol brasileiro novamente tomou forma.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação publicada pelo portal 'ge', o atacante que foi campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético-MG e esteve entre 2019 e o ano passado no futebol japonês tem um acerto verbal com o Goiás, estando até mesmo marcado os exames médicos tradicionais e, em caso de aprovação, a assinatura contratual.

- Ele (Luan) joga pelo lado direito, como a gente gosta. Jogador que tem velocidade, força física, intensidade, multicampeão, é um jogador que todo clube gostaria de ter. Ele faz mais de uma função. Estávamos há muito tempo nessa negociação, que foi muito difícil, mas felizmente deu certo - disse ao veículo citado o vice-presidente de futebol do Esmeraldino, Harlei Menezes.

Aos 31 anos de idade, o atacante que viveu momentos gloriosos pelo Atlético entre 2013 e 2019 teve uma passagem discreta pelo V-Varen Nagasaki em relação aos números gerais no período de dois anos. Foram 49 jogos disputados entre Copa do Imperador e da segunda divisão do Campeonato Japonês com sete gols marcados e três assistências.