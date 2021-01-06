Após não renovar com o Figueirense, lateral fica livre no mercado

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense FC

O lateral-esquerdo Sanchez não permanecerá no Figueirense. O contrato do atleta com o clube se encerrou no dia 30 de dezembro e ambas as partes não chegaram a um acordo financeiro. Após se recuperar 100% de lesão e estar à disposição de Jorginho, o atleta teve sua inscrição retirada da Série B no início de dezembro por parte do clube.

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'Até então não terá renovação mesmo e isso que aconteceu influenciou muito em uma extensão ou não. Mesmo que eu não tivesse acertado a questão da renovação antes de tirar a inscrição, depois que tirou ficou algo ainda mais distante de acontecer. Só distanciou. Mas fico feliz que consegui jogar no tempo que estive lá e agradar ao pessoal e à torcida', disse o atleta.

Sanchez realizou 17 partidas em 2020 com a camisa do Figueirense, sendo 16 como titular. O atleta afirma que fica agora na torcida pelo clube e pelos companheiros na Série B.

'Para mim ter entrado e ter saído pela porta da frente do Figueira já é um ótimo sinal por que é um grande clube em que todo mundo quer jogar. Fico feliz de ter participado do elenco de 2020. Agora fico na torcida pelos meus companheiros para que possam seguir na batalha em que estávamos na Série B', finalizou o lateral-esquerdo.

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