Após muitas confusões, velório de Maradona é encerrado mais cedo

Chegou ao fim o velório do ídolo argentino Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Velado na Casa Rosada, a sede do governo local, as autoridades decidiram encerrar o momento depois de muitas confusões na capital Buenos Aires.A princípio, o velório de Maradona iria até as 16h, mas diante do número de fãs que foram ao local a organização decidiu prorrogar o horário até as 19h. Pouco antes das 17h, segundo a imprensa argentina, as homenagens foram interrompidas.