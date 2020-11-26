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Após muitas confusões, velório de Maradona é encerrado mais cedo

Programação inicial previa que velório ocorresse até as 16h, mas diante da alta demanda de fãs no local foi estendida até as 19h. Após confusões, governo encerrou antes das 17h...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 18:03
Crédito: LEANDRO BLANCO / TELAM / AFP
Chegou ao fim o velório do ídolo argentino Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Velado na Casa Rosada, a sede do governo local, as autoridades decidiram encerrar o momento depois de muitas confusões na capital Buenos Aires.A princípio, o velório de Maradona iria até as 16h, mas diante do número de fãs que foram ao local a organização decidiu prorrogar o horário até as 19h. Pouco antes das 17h, segundo a imprensa argentina, as homenagens foram interrompidas.
A polícia entrou em conflito com fãs de Maradona e chegou a usar balas de borracha, gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral, causando alguns feridos nas ruas.

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