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Após maus resultados, Diniz e Raí devem deixar o São Paulo nesta segunda

Reformulação no Tricolor acontece depois de sete jogos sem vencer e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Permanência da dupla é incerta nos bastidores do clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 12:40

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:40

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A segunda-feira promete ser de reformulações no São Paulo. Após a derrota para o Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz deve ser demitido nas próximas horas. As mudanças não devem parar por aí.
Rojas com futuro indefinido: Veja os jogadores do São Paulo que têm contrato somente até 2021
Com a chegada de Rui Costa como novo diretor de futebol, era certa a despedida de Raí no final do Campeonato Brasileiro. No entanto, essa saída deve ocorrer antes, principalmente pelos maus resultados da equipe no momento. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Pesou também a questão da pré-temporada. Sem um período de descanso entre o final do Brasileirão e o começo do Campeonato Paulista, o planejamento será feito no meio das disputas das partidas, o que pode atrapalhar na montagem do elenco e definições para a temporada.
Fernando Diniz também deve se despedir hoje
Em relação ao trabalho de Diniz no comando do São Paulo, a diretoria também deve demitir o treinador nesta segunda-feira. A pressão, que já era grande, aumentou após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, em Goiânia. São sete partidas sem vencer.Com isso, o Tricolor caiu da liderança para a quarta colocação no Brasileirão, vendo o título ficar cada vez mais longe. No cargo desde setembro de 2019, Diniz comandou o São Paulo em 75 jogos, com 34 vitórias, 21 empates e 20 derrotas. Ele estreou no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em setembro de 2019.
O objetivo maior do São Paulo no momento é a busca pela vaga na fase de grupos da Libertadores. O clube está na quarta posição com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional.
O Tricolor só volta a campo no dia 10 de fevereiro, quando enfrenta o Ceará, no Morumbi, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ganhou folga nesta segunda e se reapresenta na terça-feira.

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