Após más atuações, Volpi volta a se destacar no gol do São Paulo

O goleiro Tiago Volpi parece ter readquirido a confiança após jogos ruins na temporada do São Paulo. Nos últimos dois jogos, nos empates contra Santos e Cuiabá, o arqueiro foi destaque do Tricolor nas partidas, realizando boas defesas. Contra o Dourado, inclusive, Volpi foi considerado o melhor em campo pelo LANCE!, após quatro defesas difíceis que garantiram o empate do São Paulo. Já diante do Santos, ele defendeu um chute de Felipe Jonatan no último lance da partida no Morumbi.
Volpi vinha sendo criticado pela torcida depois de falhas contra Palmeiras e Fortaleza, pelas quartas de final de Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente, que acabou resultando nas eliminações do clube em ambas as competições.
O goleiro é o jogador que mais participou de confrontos do São Paulo na temporada, com 51 partidas, sendo 4590 minutos. Foram 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. Dessas partidas, 21 ele saiu sem ser vazado e em 47 ele levou pelo menos um gol.