Após marcar primeiro gol pelo Radomiak, Raphael Rossi celebra: 'Sensação única'

Crédito: Divulgação / Radomiak

O Radomiak Radom, clube da segunda divisão polonesa, luta por uma vaga na elite do futebol do país e vê o sonho cada vez mais perto rodada após rodada. A importante vitória diante o Resovia, colocou a equipe da cidade de Radomiak na segunda colocação, dois pontos atrás do atual líder Nieciecza, que tropeçou na rodada, perdendo fora de casa, por 1a0 para o Odra Opole, que ocupa a modesta 8ª posição.Emprestado pelo Sion, da Suíça, ao Radomiak Radom no início da temporada, Raphael Rossi marcou o seu primeiro gol pelo clube na vitória do time no último sábado (29), pelo placar de 3x1. De cabeça, Raphael colocou a equipe em vantagem quando o jogo estava empatado em 1x1. O zagueiro brasileiro comentou sobre o gol.

- É uma sensação única, estava com muita saudade disso. A gente trabalha bastante, mas todos os zagueiros focam primeiramente no sistema defensivo. Agora que a torcida está voltando, aos poucos, para o estádio, foi ainda mais especial marcar o meu primeiro gol por este clube. Espero repetir essa sensação mais vezes. É um prazer enorme marcar e ajudar a equipe. - disse Raphael.

O experiente zagueiro acumula passagens pelo futebol europeu. Ainda quando estava na League One, torneio respectivo a terceira divisão na Inglaterra, Raphael Rossi teve a oportunidade de jogar os playoffs da competição no emblemático Wembley Stadium. Com contrato de empréstimo junto ao Radomiak até o final desta temporada, o brasileiro quer garantir o acesso do clube.