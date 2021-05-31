Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após marcar primeiro gol pelo Radomiak, Raphael Rossi celebra: 'Sensação única'
futebol

Após marcar primeiro gol pelo Radomiak, Raphael Rossi celebra: 'Sensação única'

Zagueiro brasileiro comemorou seu primeiro gol pelo clube do Radomiak, da Polônia, contra o Resovia...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:35
Crédito: Divulgação / Radomiak
O Radomiak Radom, clube da segunda divisão polonesa, luta por uma vaga na elite do futebol do país e vê o sonho cada vez mais perto rodada após rodada. A importante vitória diante o Resovia, colocou a equipe da cidade de Radomiak na segunda colocação, dois pontos atrás do atual líder Nieciecza, que tropeçou na rodada, perdendo fora de casa, por 1a0 para o Odra Opole, que ocupa a modesta 8ª posição.Emprestado pelo Sion, da Suíça, ao Radomiak Radom no início da temporada, Raphael Rossi marcou o seu primeiro gol pelo clube na vitória do time no último sábado (29), pelo placar de 3x1. De cabeça, Raphael colocou a equipe em vantagem quando o jogo estava empatado em 1x1. O zagueiro brasileiro comentou sobre o gol.
- É uma sensação única, estava com muita saudade disso. A gente trabalha bastante, mas todos os zagueiros focam primeiramente no sistema defensivo. Agora que a torcida está voltando, aos poucos, para o estádio, foi ainda mais especial marcar o meu primeiro gol por este clube. Espero repetir essa sensação mais vezes. É um prazer enorme marcar e ajudar a equipe. - disse Raphael.
O experiente zagueiro acumula passagens pelo futebol europeu. Ainda quando estava na League One, torneio respectivo a terceira divisão na Inglaterra, Raphael Rossi teve a oportunidade de jogar os playoffs da competição no emblemático Wembley Stadium. Com contrato de empréstimo junto ao Radomiak até o final desta temporada, o brasileiro quer garantir o acesso do clube.
- O projeto é muito bom do clube, nos deram total suporte para jogar futebol e demonstrar que somos bons dentro de campo. O nível da competição é muito alto, atletas fortes e com bastante poder de definição, principalmente os atacantes. Tem sido uma experiência muito boa pra mim e levar o clube pra elite do futebol nacional é o principal objetivo de todos nós - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados