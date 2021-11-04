Após marcar primeiro gol com a camisa do Gil Vicente, Lucas Cunha comemora: 'Sensação única'

Crédito: Divulgação

No último domingo, o Gil Vicente reencontrou o caminho das vitórias pelo Campeonato Português. Após bater o Marítimo fora de casa, por 2 a 1, os Gilistas pularam para a oitava posição na tabela.Eleito melhor jogador da partida, o zagueiro brasileiro teve noite perfeita. Além de sólida atuação defensiva, o camisa 3 desempatou o jogo após bola sobrada na área e garantiu a vitória aos visitantes.

Lucas celebrou o primeiro tento com essa camisa, afirmando que o trabalho da semana se paga durante os jogos.

- Marcar um gol com essa camisa é uma sensação única. Trabalho muito durante a semana para ajudar a equipa e conseguir marcar um gol é muito especial! - disse, antes de completar:

-É um gol que motiva trabalhar mais e mais. Foi um gol também da equipa que trabalhou muito e merecemos o resultado. Foram pontos muito importantes - completou o zagueiro.

Contratado no início da temporada, o defensor já soma 13 jogos por todas as competições com a camisa do time de Barcelos. A vitória do último final de semana foi a primeira pela Liga Nacional desde o meio de agosto, quando o time venceu o Portimonense. Lucas garante que o grupo sabia da dificuldade da partida, por isso a atenção redobrada na hora do jogo.