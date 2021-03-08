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Após marcar pelo Confiança na Copa do Nordeste, Willians Santana quer grande 2021 no clube

Meia-atacante vive bom momento...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:53
Crédito: Santana marcou na partida contra o CSA (Divulgação / Confiança
Em bom início com a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana destacou o desejo de fazer uma ótima temporada no clube sergipano. Segundo o jogador, que marcou o gol de empate da equipe contra o CSA, no jogo que terminou 2 a 2 neste domingo (7), sua meta é fazer o maior número de jogos possíveis em 2021.
20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir forte nos próximos anos
- Estou muito feliz com meu início no clube e espero melhorar ainda mais meu rendimento em campo nos próximos jogos. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos aqui no clube. Estou muito focado nisso - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA COPA DO NORDESTESegundo Santana, o elenco do time da capital Aracaju tem tudo para fazer uma boa época.
- Nós temos um ótimo elenco e isso é muito importante. Vamos trabalhar muito para que esse ano seja de conquistas para o Confiança - concluiu.

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