Após marcar no final de semana, Elton Arábia espera fazer um grande ano nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, falou sobre a perspectiva da sequência da temporada no Al Hamriyah, dos Emirados Árabes. Segundo o jogador, a meta de todos é ver a equipe crescendo de produção nos próximos jogos.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo com a camisa do clube. Vejo o grupo crescendo bastante no decorrer dos jogos e isso é muito importante. A perspectiva é fazer um grande ano - disse.Segundo o atleta, a meta do clube é conquistar o acesso esse ano.