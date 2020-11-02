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Após marcar no final de semana, Elton Arábia espera fazer um grande ano nos Emirados Árabes

Meio-campista está no Al Hamriyah e busca o crescimento da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 13:10

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 13:10

Crédito: Divulgação
O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, falou sobre a perspectiva da sequência da temporada no Al Hamriyah, dos Emirados Árabes. Segundo o jogador, a meta de todos é ver a equipe crescendo de produção nos próximos jogos.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo com a camisa do clube. Vejo o grupo crescendo bastante no decorrer dos jogos e isso é muito importante. A perspectiva é fazer um grande ano - disse.Segundo o atleta, a meta do clube é conquistar o acesso esse ano.
- Nossa meta é colocar o clube na primeira divisão do futebol local. Temos que lutar e acreditar muito nisso.

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