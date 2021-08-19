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Após marcar na vitória do Londrina sobre o Vasco, Marcelinho quer elenco focado em crescer na Série B

Meia destacou o desempenho dentro de campo e comemorou triunfo na Série B...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:54
Crédito: Divulgação / Londrina
O meia-atacante Marcelinho, em alta no Londrina, foi um dos destaques da equipe no triunfo sobre o Vasco, nesta quarta-feira, por 2 a 1, fora de casa. Autor de um dos gols do confronto, o jogador comemorou a ótima atuação e o triunfo no Rio de Janeiro.- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe nesta importante vitória. Muito feliz pela atuação de todos. Vou continuar me empenhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube e para marcar mais vezes na competição - comentou o meio campista do Tubarão.
O jogador ainda destacou o desejo do elenco em crescer na Série B e sabe do potencial que o grupo possui para atingir o objetivo.- Temos um ótimo elenco e queremos evoluir e crescer na competição. Vamos lutar muito para fazer um grande segundo semestre - completou.

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