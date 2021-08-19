Após marcar na vitória do Londrina sobre o Vasco, Marcelinho quer elenco focado em crescer na Série B

O meia-atacante Marcelinho, em alta no Londrina, foi um dos destaques da equipe no triunfo sobre o Vasco, nesta quarta-feira, por 2 a 1, fora de casa. Autor de um dos gols do confronto, o jogador comemorou a ótima atuação e o triunfo no Rio de Janeiro.- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe nesta importante vitória. Muito feliz pela atuação de todos. Vou continuar me empenhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube e para marcar mais vezes na competição - comentou o meio campista do Tubarão.