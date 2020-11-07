Após marcar na última rodada, Sassá busca sequência com o Kisvárda

Crédito: Divulgação / Kisvárda

O atacante Sassá, atualmente no Kisvárda, revelou o desejo de fazer uma ótima sequência com o clube húngaro nestas próximas semanas após ter marcado na última rodada do campeonato. Segundo o jogador, com passagem pelo Juventude, sua meta é melhorar o desempenho no clube este ano.

- Foi muito bom ter marcado na última rodada. Estou feliz por isso. Agora é continuar trabalhando para manter uma sequência positiva e para marcar mais vezes na temporada. Venho me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube.O jogador ainda destacou que gostaria de ver a equipe assumindo a liderança da liga.