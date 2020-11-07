Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após marcar na última rodada, Sassá busca sequência com o Kisvárda

Atacante é um dos destaques do Campeonato Húngaro e a esperança de gols do time...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 15:26
Crédito: Divulgação / Kisvárda
O atacante Sassá, atualmente no Kisvárda, revelou o desejo de fazer uma ótima sequência com o clube húngaro nestas próximas semanas após ter marcado na última rodada do campeonato. Segundo o jogador, com passagem pelo Juventude, sua meta é melhorar o desempenho no clube este ano.
- Foi muito bom ter marcado na última rodada. Estou feliz por isso. Agora é continuar trabalhando para manter uma sequência positiva e para marcar mais vezes na temporada. Venho me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube.O jogador ainda destacou que gostaria de ver a equipe assumindo a liderança da liga.
- Estamos trabalhando muito para continuarmos firmes entre os primeiros colocados e para assumirmos a liderança da disputa. Vamos lutar muito por isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados