Após marcar na estreia pela Inglaterra, Watkins se emociona: 'Estou sem palavras'

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Nesta quinta-feira, a Inglaterra venceu a equipe de San Marino por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Na partida realizada em Wembley, em Londres, o atacante do Aston Villa, Ollie Watkins, fez seu primeiro gol com a camisa da Inglaterra em sua estreia pela seleção.

> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Em entrevista pós-jogo para a 'ITV Sports', o atacante ressaltou que se sentiu honrado em poder vestir a camisa da seleção e contribuir com um gol. Além disso, o jogador alertou que, agora, o importante é focar nas atuações pelo Aston Villa e buscar mais convocações.

- Eu não entrei pressionado, já que só queria entrar logo em campo. Depois que eu consegui jogar, fiquei grato por ter tido a oportunidade. Agora, preciso me concentrar no meu clube e ver o que vai acontecer a partir daí.

- Eu apenas me sinto honrado por poder vir aqui e ter a chance de colocar esta camisa, jogar com os jogadores com quem estou jogando. E até marcar na minha estreia. Não consegui descrever a sensação.

Sobre a estreia, Watkins disse que ficou pensando o dia inteiro no hotel, na possibilidade de ganhar uma chance e realizar seu sonho.