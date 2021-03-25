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Após marcar na estreia pela Inglaterra, Watkins se emociona: 'Estou sem palavras'

O atacante de 25 anos, do Aston Villa, fez o último gol da goleada da Inglaterra por 5 a 0 em cima de San Marino...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 19:21
Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, a Inglaterra venceu a equipe de San Marino por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Na partida realizada em Wembley, em Londres, o atacante do Aston Villa, Ollie Watkins, fez seu primeiro gol com a camisa da Inglaterra em sua estreia pela seleção.
> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Em entrevista pós-jogo para a 'ITV Sports', o atacante ressaltou que se sentiu honrado em poder vestir a camisa da seleção e contribuir com um gol. Além disso, o jogador alertou que, agora, o importante é focar nas atuações pelo Aston Villa e buscar mais convocações.
- Eu não entrei pressionado, já que só queria entrar logo em campo. Depois que eu consegui jogar, fiquei grato por ter tido a oportunidade. Agora, preciso me concentrar no meu clube e ver o que vai acontecer a partir daí.
- Eu apenas me sinto honrado por poder vir aqui e ter a chance de colocar esta camisa, jogar com os jogadores com quem estou jogando. E até marcar na minha estreia. Não consegui descrever a sensação.
Sobre a estreia, Watkins disse que ficou pensando o dia inteiro no hotel, na possibilidade de ganhar uma chance e realizar seu sonho.
- É inacreditável. Para ser sincero, foi tudo que eu sonhei (a estreia). No hotel, eu estava pensando o dia inteiro que precisava de uma chance para aproveitar e tentar fazer um gol. Porém, eu não sabia que isso iria acontecer. Estou sem palavras - completou o atleta.

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