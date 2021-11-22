Após marcar mais um no Songkhla, Natan Oliveira quer acesso na Tailândia

Em ótima fase no futebol tailandês, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, espera o acesso do clube nesta temporada. Segundo o jogador, que marcou mais um gol no final de semana, o grupo está muito confiante nisso.- Vamos lutar muito durante a temporada para chegarmos aos nossos objetivos este ano e um deles é o acesso. Vamos brigar para alcançarmos essa meta para o clube, o que será muito importante - disse.