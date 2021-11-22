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futebol

Após marcar mais um no Songkhla, Natan Oliveira quer acesso na Tailândia

Atacante brasileiro ex-Bahia que atua no Songkhla, da Tailândia, é um dos principais jogadores do país asiático
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 17:39

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 17:39

Em ótima fase no futebol tailandês, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, espera o acesso do clube nesta temporada. Segundo o jogador, que marcou mais um gol no final de semana, o grupo está muito confiante nisso.- Vamos lutar muito durante a temporada para chegarmos aos nossos objetivos este ano e um deles é o acesso. Vamos brigar para alcançarmos essa meta para o clube, o que será muito importante - disse.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, sua ideia é ser o artilheiro do ano na Tailândia.
- Minha ideia é ajudar o clube a conquistar seus objetivos, mas, também, buscar a artilharia do ano no país. Estou muito focado nisso - concluiu o jogador brasileiro.
Crédito: NatanOliveiraédestaquedoSongkhla(Divulgação/Songkhla

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