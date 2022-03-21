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futebol

Após marcar golaço, José Welison quer repetir a dose no Fortaleza

Volante do Tricolor vive grande fase e quer ajudar ainda mais a sua equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 15:55

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:55

O volante José Welison, hoje no Fortaleza, e com passagens no Vitória, Sport e Atlético-MG, foi autor de um dos gols da vitória da equipe tricolor sobre o CRB no último final de semana pelo Nordestão. Segundo o jogador, marcar esse tento foi muito importante para ele.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
'Estou muito feliz com o crescimento que venho tendo com a camisa do clube. O gol mostra isso. Vou continuar trabalhando para repetir isso nos próximos jogos para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos em 2022', disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer uma vitória diante do Atlético-BA nas quartas de final da Copa do Nordeste.
'Vamos enfrentar uma equipe perigosa e temos que estar preparados. Precisamos fazer um jogo seguro, de muita intensidade, para que possamos chegar ao triunfo e a vaga nas semifinais da disputa', afirmou.
Crédito: (Divulgação:Fortaleza

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