Após marcar gol de bicicleta, Renato Augusto celebra segundo triunfo seguido no Campeonato Japonês

O Shimizu S-Pulse venceu mais uma partida na J-League e conquistou a segunda vitória seguida na competição. O time venceu o Cerezo Osaka por 3 a 1, no último sábado. A partida ficou marcada por um golaço do brasileiro Renato Augusto.

O meio-campista proporcionou uma sequência de dribles e finalizou com uma bicicleta para abrir o marcador e ajudar a equipe a sair da lanterna do torneio. A equipe havia encerrado uma sequência sem vitórias na penúltima rodada, contra o Vissel Kobe. Renato Augusto celebrou o golaço e o bom momento.

- Fiquei muito feliz em conseguir marcar um gol tão bonito e difícil, ainda mais em ajudar a nossa equipe a vencer mais uma, isso é o mais importante. Foi um momento de improvisação, pra superar a defesa adversária. Fico muito contente pelo gol e pelo reconhecimento também - disse