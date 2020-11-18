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Após marcar gol de bicicleta, Renato Augusto celebra segundo triunfo seguido no Campeonato Japonês

O Shimizu S-Pulse venceu mais uma partida na J-League e conquistou a segunda vitória seguida na competição. O time venceu o Cerezo Osaka por 3 a 1 no último sábado
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Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:35
O Shimizu S-Pulse venceu mais uma partida na J-League e conquistou a segunda vitória seguida na competição. O time venceu o Cerezo Osaka por 3 a 1, no último sábado. A partida ficou marcada por um golaço do brasileiro Renato Augusto.
O meio-campista proporcionou uma sequência de dribles e finalizou com uma bicicleta para abrir o marcador e ajudar a equipe a sair da lanterna do torneio. A equipe havia encerrado uma sequência sem vitórias na penúltima rodada, contra o Vissel Kobe. Renato Augusto celebrou o golaço e o bom momento.
- Fiquei muito feliz em conseguir marcar um gol tão bonito e difícil, ainda mais em ajudar a nossa equipe a vencer mais uma, isso é o mais importante. Foi um momento de improvisação, pra superar a defesa adversária. Fico muito contente pelo gol e pelo reconhecimento também - disse
O Shimizu S-Pulse volta a campo no próximo sábado, 21, pela J-League, contra o Consadole Sapporo, às 2h (horário de Brasília). Ainda restam sete jogos para o fim da temporada no Japão.

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