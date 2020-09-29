Após marcar dois gols na Super Liga da Malásia, atacante brasileiro mira vaga na Champions da Ásia

Crédito: Gustavo Almeida foi o grande destaque do empate doUiTM com oSelangor por 3 a 3 pela 9ª rodada daSuper Liga da Malásia(Divulgação/UiTM

O atacante Gustavo Almeida ainda comemora os dois gols que marcou no último sábado com a camisa do UiTM pela 9ª rodada da Super Liga da Malásia. Em jogo eletrizante, a equipe do brasileiro ficou no empate em 3 a 3 com o Selangor. Faltando duas rodadas para o fim da competição, a equipe do brasileiro está na luta por uma vaga na Champions League da Ásia na próxima temporada.

- É sempre muito importante estar marcando e fazendo gols. Primeiro pensamos na vitória, mas aconteceu o empate. Fiquei feliz de fazer os dois gols. Já tinha um jogo que não marcava e atacante precisa balançar as redes. Graças a Deus consegui isso e ajudei a minha equipe - disse Gustavo Almeida.

O UiTM está em 4º lugar com 14 pontos, sendo três de distância para o segundo colocado: o Perak FA. Vale lembrar que apenas os dois primeiros colocados da Super Liga da Malásia se classificam para a competição continental.

- É sempre bom brigar por coisas grandes no campeonato. O clube nunca esteve ali na parte de cima e agora está tendo esse momento histórico. Acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo para buscar essa classificação para a Champions da Ásia - frisou.

Em 2020, a Super Liga da Malásia será disputada com menos jogos no calendário, sendo realizada em apenas um turno. A organização do campeonato optou por não fazer o returno por causa da pandemia do novo coronavírus, que assola a população mundial e virou o mundo do esporte do avesso.