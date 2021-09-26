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futebol

Após marcar com o Songkhla, Natan Oliveira fala sobre histórico positivo na Tailândia

Atacante brasileiro que atua pela equipe do Songkhla, da Tailândia, é um dos principais jogadores do país asiático
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Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 13:25
Crédito: Natan Oliveira marcou pelo Songkhla (Divulgação / Songkhla
Um dos principais goleadores do futebol tailandês nas últimas temporada, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, falou sobre seu histórico de gols no país asiático após marcar o primeiro da temporada neste final de semana.- O futebol tailandês tem um histórico muito bom de jogadores brasileiros. Geralmente, os atletas brasileiros terminam se adaptando rápido aqui. Estou feliz com os últimos anos que fiz no país, mas quero mais. Tenho o objetivo de me tornar um dos grandes goleadores do futebol local - disse.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, a equipe do Songkhla tem tudo para conquistar o acesso à elite tailandesa ainda neste ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa conquistar o acesso esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível, pois será muito importante para o clube - concluiu o jogador brasileiro.

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