Após marcar com o Songkhla, Natan Oliveira fala sobre histórico positivo na Tailândia

Um dos principais goleadores do futebol tailandês nas últimas temporada, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, falou sobre seu histórico de gols no país asiático após marcar o primeiro da temporada neste final de semana.- O futebol tailandês tem um histórico muito bom de jogadores brasileiros. Geralmente, os atletas brasileiros terminam se adaptando rápido aqui. Estou feliz com os últimos anos que fiz no país, mas quero mais. Tenho o objetivo de me tornar um dos grandes goleadores do futebol local - disse.