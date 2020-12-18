Após maratona de jogos, São Paulo tem semana livre antes de semifinal

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Fazia tempo que o São Paulo não tinha um momento para respirar em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro. Com uma maratona de jogos pelo Brasileirão, o Tricolor terá uma semana de treinamentos para o início das semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (23), em Porto Alegre.

20 reforços que o seu clube contratou na década e você nem lembra​Em busca de uma recuperação física maior, a equipe ganhou folga ontem e hoje, voltando aos trabalhos no sábado. A última semana que o São Paulo teve livre foi entre os dias 17 e 22 de setembro. Na ocasião, entre os jogos contra River Plate e LDU, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROApesar da eliminação precoce na Libertadores e na Sul-Americana, o elenco de Fernando Diniz não teve descanso em semanas das competições continentais. Isso porque o Tricolor ficou com três jogos a menos na tabela do Brasileirão. Por conta disso, a CBF utilizava essas semanas para a realização dos jogos atrasados do São Paulo na competição.

Mesmo com a sequência desgastante de jogos, há de se elogiar o trabalho da comissão técnica e departamento médico são-paulino. A única ausência por lesão foi a do atacante Luciano, contra o Corinthians, já no fim da maratona.

A pandemia do novo coronavírus, que vem assolando diversos clubes brasileiros, também não prejudicou muito o São Paulo. Somente o volante Tchê Tchê foi contaminado. Com tempo para descansar e com a confiança lá no alto, o São Paulo tem tudo para conseguir manter a boa fase na temporada.