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futebol

Após maratona de jogos, São Paulo tem semana livre antes de semifinal

Pela primeira vez desde o começo do Campeonato Brasileiro, Tricolor tem semana de treinamentos antes de jogo decisivo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Fazia tempo que o São Paulo não tinha um momento para respirar em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro. Com uma maratona de jogos pelo Brasileirão, o Tricolor terá uma semana de treinamentos para o início das semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (23), em Porto Alegre.
20 reforços que o seu clube contratou na década e você nem lembra​Em busca de uma recuperação física maior, a equipe ganhou folga ontem e hoje, voltando aos trabalhos no sábado. A última semana que o São Paulo teve livre foi entre os dias 17 e 22 de setembro. Na ocasião, entre os jogos contra River Plate e LDU, ainda pela fase de grupos da Libertadores.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROApesar da eliminação precoce na Libertadores e na Sul-Americana, o elenco de Fernando Diniz não teve descanso em semanas das competições continentais. Isso porque o Tricolor ficou com três jogos a menos na tabela do Brasileirão. Por conta disso, a CBF utilizava essas semanas para a realização dos jogos atrasados do São Paulo na competição.
Mesmo com a sequência desgastante de jogos, há de se elogiar o trabalho da comissão técnica e departamento médico são-paulino. A única ausência por lesão foi a do atacante Luciano, contra o Corinthians, já no fim da maratona.
A pandemia do novo coronavírus, que vem assolando diversos clubes brasileiros, também não prejudicou muito o São Paulo. Somente o volante Tchê Tchê foi contaminado. Com tempo para descansar e com a confiança lá no alto, o São Paulo tem tudo para conseguir manter a boa fase na temporada.
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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