Após manter clube na elite, Fábio Lefundes renova com Madura United

Contratado em novembro do ano passado para tentar evitar o rebaixamento do Madura United, o técnico Fábio Lefundes encerrou a temporada 2021/2022 com uma boa campanha e manteve o clube na elite do futebol da Indonésia. Mesmo diante de algumas dificuldades, a equipe terminou a competição na 9a colocação e distante da zona de perigo.

- Quando nós chegamos ao clube, a situação não era boa. Estávamos muito próximos da zona de rebaixamento e o grupo de jogadores um pouco desmotivados pelo momento. Como não poderíamos fazer grandes mudanças no elenco, procuramos trabalhar com o material humano que tínhamos disponível e fomos evoluindo na base de muito treinamento, conversa e busca por uma mentalidade vencedora. Conseguimos engatar alguns bons resultados de início, mas depois passamos por mais um momento delicado. Ainda assim, superamos tudo isso e conseguimos encerrar a competição numa posição confortável e na qual o clube tinha como objetivo - disse Fábio Lefundes.

De contrato renovado, o treinador agora terá maior tempo de preparação e poderá fazer mudanças em busca de um melhor nível para a próxima temporada. Fábio Lefundes sabe das dificuldades de orçamento e estrutura que o futebol local enfrenta, mas isso não abala em nada a motivação para deixar seu nome marcado na Indonésia.

- Agora pretendo curtir um pouco as minhas férias com a família e descansar a mente, já que foi uma batida muito forte desde a minha chegada ao Madura United. Estou muito feliz e motivado por ter a oportunidade de continuar no clube e pretendo implementar minhas ideias para fortalecer ainda mais o futebol local e o clube. Vamos fazer mudanças importantes para a próxima temporada e espero alcançar objetivos ainda maiores - concluiu.