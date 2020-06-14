Após mais uma vitória na K-League, técnico do Jeonbuk diz: 'Quem quer o título tem que iniciar assim'

Atual campeão sul-coreano, o Jeonbuk Hyundai derrotou o Incheon por 1 a 0 na manhã deste sábado - horário de Brasília. A vitória foi a quinta em seis rodadas na K-League 2020 e com 15 pontos somados o time é o líder isolado da competição. Treinador que levou a equipe ao tricampeonato nacional na última temporada, o português José Morais falou sobre o ótimo começo da agremiação no torneio.
- Uma equipe que quer o título tem que iniciar assim. O trabalho necessita seguir na mesma intensidade, com foco claro na evolução para que essa ótima fase se prolongue. Estamos felizes pelos resultados e ambicionamos continuar ganhando as partidas - afirmou.
Vencer a liga pela quarta vez consecutiva seria um feito inédito para o clube fundado há 26 anos. Campeão continental em duas oportunidades, o Jeonbuk disputa também a Liga dos Campeões da Ásia nesta temporada. Ainda assim, Morais ressalta a relevância de se conquistar a K-League em 2020.
- Esta é uma liga difícil por vários motivos. Entretanto, o nosso objetivo é sim conseguir o tetracampeonato para o Jeonbuk, feito que nenhum clube sul-coreano alcançou até hoje. Queremos gravar nosso nome na história da agremiação uma vez mais - encerrou.