Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após mais uma vitória na K-League, técnico do Jeonbuk diz: 'Quem quer o título tem que iniciar assim'
futebol

Após mais uma vitória na K-League, técnico do Jeonbuk diz: 'Quem quer o título tem que iniciar assim'

Atual tricampeão sul-coreano chegou à quinta vitória em seis rodadas do torneio de 2020...
LanceNet

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 23:29

Crédito: Divulgação
Atual campeão sul-coreano, o Jeonbuk Hyundai derrotou o Incheon por 1 a 0 na manhã deste sábado - horário de Brasília. A vitória foi a quinta em seis rodadas na K-League 2020 e com 15 pontos somados o time é o líder isolado da competição. Treinador que levou a equipe ao tricampeonato nacional na última temporada, o português José Morais falou sobre o ótimo começo da agremiação no torneio.
- Uma equipe que quer o título tem que iniciar assim. O trabalho necessita seguir na mesma intensidade, com foco claro na evolução para que essa ótima fase se prolongue. Estamos felizes pelos resultados e ambicionamos continuar ganhando as partidas - afirmou.
Vencer a liga pela quarta vez consecutiva seria um feito inédito para o clube fundado há 26 anos. Campeão continental em duas oportunidades, o Jeonbuk disputa também a Liga dos Campeões da Ásia nesta temporada. Ainda assim, Morais ressalta a relevância de se conquistar a K-League em 2020.
- Esta é uma liga difícil por vários motivos. Entretanto, o nosso objetivo é sim conseguir o tetracampeonato para o Jeonbuk, feito que nenhum clube sul-coreano alcançou até hoje. Queremos gravar nosso nome na história da agremiação uma vez mais - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados