Após mais uma lesão, Crespo diz: 'São Paulo precisa melhorar estrutura'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas um dos assuntos da coletiva de Crespo foi a quantidade grande de lesões no elenco nesta temporada. A vítima da vez foi o zagueiro Arboleda, com lesão na coxa direita. Crespo afirmou que o Tricolor precisa melhorar sua estrutura para evitar problemas desse tipo no futuro.

- É uma situação que vou conviver por muito tempo. Se chegamos a 33 lesões, quero dizer que estamos em um momento de reconstrução. Com certeza vamos tomar decisões no futuro para mudar, construir. Não só a nível técnico, mas de estrutura – disse o treinador.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Crespo ressaltou que as mudanças não acontecerão imediatamente, mas mostrou confiança em uma boa melhora no quesito para o futuro.