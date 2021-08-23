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futebol

Após mais uma lesão, Crespo diz: 'São Paulo precisa melhorar estrutura'

Arboleda machucou a coxa e treinador comentou sobre os problemas no departamento médico do clube, que vem 'sofrendo' para recuperar jogadores lesionados nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 23:36

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 23:36

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas um dos assuntos da coletiva de Crespo foi a quantidade grande de lesões no elenco nesta temporada. A vítima da vez foi o zagueiro Arboleda, com lesão na coxa direita. Crespo afirmou que o Tricolor precisa melhorar sua estrutura para evitar problemas desse tipo no futuro.
- É uma situação que vou conviver por muito tempo. Se chegamos a 33 lesões, quero dizer que estamos em um momento de reconstrução. Com certeza vamos tomar decisões no futuro para mudar, construir. Não só a nível técnico, mas de estrutura – disse o treinador.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Crespo ressaltou que as mudanças não acontecerão imediatamente, mas mostrou confiança em uma boa melhora no quesito para o futuro.
– Não vai acontecer hoje, porque há muito tempo o São Paulo precisa melhorar essa estrutura. Acho que vamos fazer um bom projeto para o futuro - finalizou.

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