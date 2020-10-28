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Após mais um triunfo na Série B, Edson Mardden espera evolução do CRB em sequência na competição

Segundo o goleiro, o elenco vem se dedicando ao máximo para melhorar ainda mais seu desempenho em campo nesta atual temporada. Objetivo é o acesso à Série A do Brasileiro...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 19:53
Crédito: Divulgação/CRB
Um dos principais nomes do CRB, o goleiro Edson Mardden, destacou o desejo do grupo em crescer de produção na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o arqueiro, o elenco vem se dedicando ao máximo para melhorar ainda mais seu desempenho em campo nesta atual temporada.
- Vamos continuar lutando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção. Vamos manter essa intensidade para evoluirmos. Tenho certeza que o grupo conquistará seus objetivos - analisou.
Segundo o arqueiro, o Galo quer o acesso para a primeira divisão em 2020.
- Vamos nos doar ao máximo para chegarmos à primeira divisão nesta temporada. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Vamos lutar muito para fazer história neste ano.
O CRB volta a campo neste sábado, às 22h, contra o Cuiabá, fora de casa.

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