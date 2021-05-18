Após mais um título, Igor Jesus cita aprendizados e celebra temporada vitoriosa: 'Melhor da carreira'

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O Shabab Al Ahli, do atacante brasileiro Igor Jesus, conquistou mais um título na atual época após derrotar o Al-Nasr por 2 a 1. O título encerrou uma grande temporada da equipe, que contou com o destaque do jovem de 20 anos.

Igor Jesus viveu uma temporada espetacular, em que marcou 21 gols em 40 jogos disputados. Na liga nacional, em que seu clube terminou na terceira colocação, o jogador atingiu a marca de 20 participações diretas em gols, com oito assistências e doze gols marcados.O atleta celebrou o momento especial e a melhor temporada da carreira.

- Com certeza foi a melhor temporada da minha carreira, fiz vinte e um gols e conquistei três títulos com Shabab. Pude conquistar todos os meus objetivos e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Fico muito feliz pela temporada, foi um ano muito vitorioso e eu sou muito grato por tudo isso - disse

A equipe, além da President´s Cup, conquistou também Supercopa dos Emirados Árabes e a Arabian Gulf Cup. Igor foi importante para o Shabab nas três campanhas, apesar de ser sua primeira temporada no país. O atacante falou também sobre os aprendizados e a experiência nos Emirados Árabes Unidos.