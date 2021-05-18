Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após mais um título, Igor Jesus cita aprendizados e celebra temporada vitoriosa: 'Melhor da carreira'
futebol

Após mais um título, Igor Jesus cita aprendizados e celebra temporada vitoriosa: 'Melhor da carreira'

Atleta conquistou mais um troféu com o Shabab Al Ahli no último domingo ao levantar a taça da President's Cup
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:25

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:25

Crédito: Divulgação
O Shabab Al Ahli, do atacante brasileiro Igor Jesus, conquistou mais um título na atual época após derrotar o Al-Nasr por 2 a 1. O título encerrou uma grande temporada da equipe, que contou com o destaque do jovem de 20 anos.
Igor Jesus viveu uma temporada espetacular, em que marcou 21 gols em 40 jogos disputados. Na liga nacional, em que seu clube terminou na terceira colocação, o jogador atingiu a marca de 20 participações diretas em gols, com oito assistências e doze gols marcados.O atleta celebrou o momento especial e a melhor temporada da carreira.
- Com certeza foi a melhor temporada da minha carreira, fiz vinte e um gols e conquistei três títulos com Shabab. Pude conquistar todos os meus objetivos e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Fico muito feliz pela temporada, foi um ano muito vitorioso e eu sou muito grato por tudo isso - disse
A equipe, além da President´s Cup, conquistou também Supercopa dos Emirados Árabes e a Arabian Gulf Cup. Igor foi importante para o Shabab nas três campanhas, apesar de ser sua primeira temporada no país. O atacante falou também sobre os aprendizados e a experiência nos Emirados Árabes Unidos.
- Acredito que eu vim muito focado, sabia o quanto era importante essa primeira temporada. Então, eu eu resolvi a a fazer o meu melhor, com algumas metas na minha cabeça e eu consegui atingir. Só tenho a agradecer, porque a sensação é de objetivo conquistado e agora é descansar para voltar ainda melhor na próxima temporada - finalizou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados